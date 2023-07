Potrebbero esserci presto novità importanti per il futuro dell’attacco dell’Inter. Infatti, stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Joaquin Correa avrebbe aperto definitivamente a una cessione in Arabia Saudita.

Sempre secondo il giornalista di Sportitalia, ci sarebbe attualmente una trattativa in corso, che potrebbe andare avanti se non ci saranno altre offerte in arrivo dall’Europa.

L’opinione di Passione Inter

La cessione di Correa richiederebbe all’Inter, necessariamente, l’acquisto di un altro attaccante. Secondo le indiscrezioni di ieri, i nerazzurri avevano tolto l’argentino dal mercato almeno momentaneamente, ma è chiaro che un’offerta concreta potrebbe cambiare lo scenario.