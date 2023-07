Chi è Elye Wahi, l’obiettivo dell’Inter già bomber a 20 anni

1 di 5

L’IDENTIKIT DI EYLE WAHI

L’Inter è alla ricerca di un attaccante dopo il caso Lukaku, che ha fatto saltare il ritorno in nerazzurro del belga. Tra i tanti nomi fatti in queste ore, l’ultimo è quello di Eyle Wahi, giovane attaccante del Montpellier, ma già con tante presenze e gol in Ligue 1.

Sarà lui il nome giusto per l’attacco dell’Inter? Cerchiamo di capirlo, andando a vedere tutto quello che c’è da sapere sul talento classe 2003 franco-ivoriano.

