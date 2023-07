Cds – Morata più lontano dall’Inter? Vuole la Roma

Alvaro Morata è uno degli obiettivi concreti per l’attacco dell’Inter, ma i nerazzurri non sono l’unica squadra interessata al giocatore spagnolo. Su di lui, oltre alla Juventus, c’è anche la Roma, che, in realtà, sembra essere l’attuale favorita.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il giocatore avrebbe espresso il desiderio di giocare con i giallorossi. Non solo, Morata avrebbe anche stretto un patto con Mourinho e con Dybala, suo ex compagno alla Juventus.

Per il quotidiano romano, l’agente del giocatore sarà già oggi nella capitale per sistemare i dettagli dell’accordo (contratto da 4.5 milioni di euro all’anno, più 0.5 di bonus). Resta da convincere l’Atletico Madrid, che potrebbe aprire un prestito con obbligo di riscatto. Da capire se l’Inter proverà a inserirsi all’ultimo.

L’opinione di Passione Inter

Quanto riportato dal Corriere dello Sport non lascia troppo spazio alle interpretazioni: la volontà del giocatore sembra ferra, ma va detto che il caso Lukaku ha inevitabilmente cambiato il modo di vedere le cose in casa Inter. Morata è un obiettivo concreto dei nerazzurri ed è probabile che un tentativo di portarlo a Milano verrà comunque fatto.