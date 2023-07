L’Inter continua la ricerca del profilo giusto da continuare in attacco e oggi ci sarà un incontro tra la dirigenza e Inzaghi per fare un punto della situazione. Balogun e Morata sono i due nomi in cima alla lista dei desideri, ma anche altre opzioni sono al vaglio dei nerazzurri. E ci sono due nomi nuovi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, oltre a Medhi Taremi del Porto, l’Inter starebbe pensando anche ai profili di Elye Wahi del Montpellier e di Beto dell’Udinese (quest’ultimo confermato anche da Tuttosport). Se quest’ultimo è un giocatore noto al calcio italiano (il classe 1998 sta iniziando la sua terza stagione in Italia e costa circa 20 milioni di euro), per il francese si parla di un classe 2003 che ha già 84 presenze e 32 gol segnati in Ligue 1, valutato almeno 30 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Finché l’Inter non avrà chiarito quale sarà l’obiettivo sul quale tentare l’affondo decisivo per l’attacco, diversi nomi, più o meno credibili, saranno valutati dalla dirigenza per cercare di avere il maggior numero di opzioni possibili. Già in questo momento, comunque, i nerazzurri sembrano aver puntato con più forza su Balogun e Morata. Tuttavia, gli ultimi giorni di calciomercato hanno mostrato tutta l’imprevedibilità di queste situazioni.