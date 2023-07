Mercato – Onana allo United: il primo sostituto sarà Sommer

Dopo settimane di trattative, il triste giorno per il popolo nerazzurro sembra essere arrivato: l’Inter e il Manchester United hanno trovato l’accordo definitivo (50 milioni più bonus) per il trasferimento di André Onana. Non c’erano dubbi sulla riuscita dell’operazione e ora si viaggia verso l’ufficialità.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore svolgerà domani le visite mediche. Nel mentre i nerazzurri sarebbero già al lavoro per reinvestire i soldi di quest’operazione e per trovare due sostituti per la porta.

Il primo dovrebbe essere Yann Sommer, che potrebbe arrivare prima della partenza per il Giappone (23 luglio). L’Inter sta trattando con il Bayern Monaco e vorrebbe uno sconto sui 6 milioni di clausola rescissoria. L’altro obiettivo è Anatolij Trubin, per il quale si continua a trattare con lo Shakthar Donetsk: servono 15 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

La cessione di Onana era inevitabile, questo era ormai chiaro da settimane. Ora, però, l’Inter ha la necessità di chiudere l’acquisto di un portiere per non lasciare scoperto troppo a lungo Inzaghi. Anche perché, senza il camerunense il gioco nerazzurro dovrà necessariamente cambiare e il tecnico deve avere il giusto tempo a disposizione per poterci lavorare.