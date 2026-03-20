Molti lo hanno messo nel mirino, nonostante i dati dicano che il suo rendimento sia in linea con quello degli ultimi anni, a tal punto che qualche testata ha avanzato anche l’ipotesi di un addio di Nicolò Barella all’Inter al termine della stagione. Stando a quanto riferisce Tuttomercatoweb, però, lo scenario è un altro: la dirigenza nerazzurra ha intenzione di rinnovare l’accordo col centrocampista sardo.

L’idea sarebbe quella di estendere al 2031 il contratto attualmente in scadenza nel 2029 con un possibile leggero ritocco dell’ingaggio, anche se attualmente percepisce una cifra importante attorno ai 6 milioni di euro netti a stagione. Le possibili offerte in arrivo per Barella, dunque, non saranno ascoltate a meno di proposte fuori mercato.