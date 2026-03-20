Saltata l’ipotesi di una cessione già a gennaio, Luis Henrique può tornare un nome caldo in vista dell’estate. L’estero brasiliano dell’Inter è nel mirino del Bournemouth che secondo il portale Tuttomercatoweb avrebbe avuto già dei contatti informali per raccogliere informazioni sulla valutazione del calciatore che si aggira sui 22 milioni di euro più 5 di bonus, si legge. Cifra alla portata del club inglese che dunque potrebbe approfondire la questione nelle prossime settimane.

Dopo i tentativi turchi, dunque, occhio all’ipotesi Premier League per l’esterno brasiliano che ha approfittato della lunga assenza di Dumfries per guadagnare molto minutaggio, senza però mai convincere fino in fondo.