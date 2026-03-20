20 Marzo 2026

Assalto a Luis Henrique: contatti aperti con l’Inter, c’è il prezzo

Dopo i tentativi turchi, c'è la Premier League

Luis Henrique dopo Inter-Sassuolo

Saltata l’ipotesi di una cessione già a gennaio, Luis Henrique può tornare un nome caldo in vista dell’estate. L’estero brasiliano dell’Inter è nel mirino del Bournemouth che secondo il portale Tuttomercatoweb avrebbe avuto già dei contatti informali per raccogliere informazioni sulla valutazione del calciatore che si aggira sui 22 milioni di euro più 5 di bonus, si legge. Cifra alla portata del club inglese che dunque potrebbe approfondire la questione nelle prossime settimane.

Dopo i tentativi turchi, dunque, occhio all’ipotesi Premier League per l’esterno brasiliano che ha approfittato della lunga assenza di Dumfries per guadagnare molto minutaggio, senza però mai convincere fino in fondo.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.