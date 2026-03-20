20 Marzo 2026

L’Inter punta Vicario che intanto si opera e salta la Nazionale

Il portiere del Tottenham è un obiettivo per l'estate

La notizia della settimana per quanto riguarda il mercato dell’Inter è il blitz londinese del Ds Piero Ausilio che nella capitale inglese ha come principale obiettivo il portiere Guglielmo Vicario del Tottenham. L’ex Empoli è un serio candidato in vista del mercato estivo.

Nel frattempo, all’interno di una stagione complicata in Premier League e più esaltante in Champions seppur interrotta agli ottavi, l’estremo difensore salterà gli impegni con la Nazionale in vista del playoff decisivo per il Mondiale. Non una scelta tecnica del CT Gattuso, bensì una necessità: all’inizio della prossima settimana, Vicario si dovrà operare per un’ernia. Gli Spurs non hanno comunicato gli esatti tempi di recupero, specificando che si augurano “di riaverlo in campo entro il prossimo mese”. Attualmente questa notizia non sembra comunque cambiare i piani nerazzurri.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.