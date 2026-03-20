La notizia della settimana per quanto riguarda il mercato dell’Inter è il blitz londinese del Ds Piero Ausilio che nella capitale inglese ha come principale obiettivo il portiere Guglielmo Vicario del Tottenham. L’ex Empoli è un serio candidato in vista del mercato estivo.

Nel frattempo, all’interno di una stagione complicata in Premier League e più esaltante in Champions seppur interrotta agli ottavi, l’estremo difensore salterà gli impegni con la Nazionale in vista del playoff decisivo per il Mondiale. Non una scelta tecnica del CT Gattuso, bensì una necessità: all’inizio della prossima settimana, Vicario si dovrà operare per un’ernia. Gli Spurs non hanno comunicato gli esatti tempi di recupero, specificando che si augurano “di riaverlo in campo entro il prossimo mese”. Attualmente questa notizia non sembra comunque cambiare i piani nerazzurri.