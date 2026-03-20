Ausilio a Londra tra Tottenham e Chelsea: che cosa è successo

Nelle scorse ore, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, accompagnato dal suo vice Dario Baccin, si è recato a Londra per assistere ad alcune partite di Champions League. L’obiettivo era legato al mercato: seguire da vicino diversi profili di interesse nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, durante la trasferta inglese i dirigenti interisti hanno assistito a due match: Chelsea–PSG martedì sera Tottenham–Atletico Madrid mercoledì sera.

È stata quest’ultima sfida ad aver attirato particolarmente l’attenzione, in primis per la presenza in campo di Guglielmo Vicario, portiere degli Spurs e nome più caldo per la porta nerazzurra della prossima stagione. I primi contatti ci sono già stati, quindi la presenza di Ausilio e Baccin è servita a mantenerli attivi con dirigenti, agenti e intermediari di mercato.

Tra le fila dei Blues, invece, l’osservato speciale è stato il 21enne centrocampista Andrey Santos, da tempo seguito dall’Inter. Il prezzo però è alto, quindi il club lo tiene monitorato nella speranza che in estate possano esserci condizioni più favorevoli per una trattativa.