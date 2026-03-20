Il Barcellona continua a seguire con attenzione Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è da tempo nel mirino del club catalano, che lo considera un elemento di primissimo livello nel suo ruolo ed è disposto a spendere tanti soldi per portarlo in Spagna. Ma non solo: anche Liverpool e Chelsea sono in coda, anch’esse con disponibilità economiche di certo non indifferenti.

L’Inter non per il momento non ha ancora definito una valutazione economica per l’eventuale cessione del giocatore, anche perché la volontà principale resta quella di trattenerlo a Milano. In questo senso, le voci che parlavano di una cifra intorno ai 50 milioni come prezzo non trovano riscontro. Ciononostante, La Gazzetta dello Sport continua a mantenere la sua linea, sostenendo come l’Inter si stia “rassegnando alla partenza” del difensore centrale.

Da qui, la lista di possibili sostituti: da Tarik Muharemovic del Sassuolo a Oumar Solet dell’Udinese, passando per Leo Ostigard del Genoa fino alla novità rappresentata da José Maria Gimenez dell’Atletico Madrid.