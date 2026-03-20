Nonostante il lavoro supplementare sostenuto in questi giorni per esserci, Lautaro Martinez deve dare forfait e saltare anche Fiorentina-Inter. Il problema al polpaccio che lo ha colpito durante l’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt non è ancora risolto, motivo per cui il Toro si prenderà anche tutta la sosta per le nazionali per poter recuperare al meglio in vista della delicata sfida al rientro contro la Roma.

Lo stesso destino tocca a Henrikh Mkhitaryan, che punta al ritorno contro i giallorossi. Situazione diversa invece per Alessandro Bastoni: oggi è in programma un controllo sulle sue condizioni fisiche. Salvo colpi di scena, il difensore dovrebbe essere convocato per Firenze, anche se la sua presenza dal primo minuto non è certa. Una gestione prudente che conferma l’intenzione dello staff tecnico di non correre rischi inutili, soprattutto in un momento della stagione in cui ogni scelta va ponderata con attenzione. Torna totalmente a disposizione Hakan Calhanoglu.