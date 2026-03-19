La difesa dell’Inter si prepara ad un restyiling abbastanza profondo in estate. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, il reparto arretrato perderà sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij, entrambi in scadenza di contratto e ormai considerati ai margini del progetto. La dirigenza dovrà quindi rimpiazzare entrambi i difensori centrali di ruolo della rosa, a cui si aggiungerà verosimilmente anche l’addio di Matteo Darmian, sempre a parametro zero.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili più recenti presi in considerazione, oltre a Mario Gila, sarebbe spuntato anche il nome di Leo Ostigard, attualmente protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Genoa. I contatti sarebbero già entrati in una fase concreta, con l’Inter che avrebbe infatti ricevuto anche una prima valutazione: 12 milioni di euro per il cartellino del norvegese.

Dal punto di vista tattico, Ostigard può giocare sia nella linea a quattro che in una difesa a tre, sempre nel ruolo di centrale, con buone capacità di costruzione dal basso e una grande aggressività in marcatura. Potrebbe rappresentare, quindi, una sorta di mix tra le migliori caratteristiche di Acerbi e de Vrij.