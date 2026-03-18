Grande protagonista della vittoria sul Milan nello scorso turno di campionato, Mario Gila si sta imponendo sempre più come uno dei difensore più forti di questa Serie A. In scadenza di contratto nel 2027 con la Lazio, lo spagnolo è quindi anche uno dei nomi più caldi in vista della prossima estate di mercato.

Il quotidiano Il Messaggero fa il punto della situazione sottolineando come, secondo alcuni, il Milan sarebbe ad un passo dal giocatore grazie ad Igli Tare, ex ds biancoceleste che ha voluto Gila alla Lazio. In realtà, si legge, ci sarebbe l’Inter in vantaggio sul classe 2000. Inter che, sempre secondo Il Messaggero, sognerebbe di portarlo a Milano nel 2027 a parametro zero. Il rapporto con l’agente del giocatore, lo stesso di Lautaro Martinez, potrebbe essere un’arma da sfruttare. La dirigenza biancoceleste però farà un ultimo tentativo per il rinnovo, altrimenti cercherà di venderlo a giugno.