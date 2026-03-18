Insieme a quello per il riscatto di Manuel Akanji, l’Inter ha già previsto di completare un altro investimento in vista del mercato estivo: il riacquisto di Aleksandar Stankovic dal Club Brugge, società belga a cui era stato venduto la scorsa estate con un’opzione biennale.

La notizia era nell’aria, su X lo conferma il giornalista Fabrizio Biasin che fa il punto della situazione sul centrocampista classe 2005:

“L’Inter ha già deciso di esercitare il diritto di ricompra dal Bruges per 23 mln. Club di Premier hanno manifestato interesse per il ragazzo (valutazioni da 35 mln). Valutazioni sulla presenza nella rosa nerazzurra 26/27 saranno fatte più avanti (Considerazione personale: chi ce l’ha, se lo tiene)”.

Sul centrocampista, che sta ben figurando in Belgio e in Champions League, ci sono dunque le sirene dei club inglesi che potrebbero permettere all’Inter di incassare una forte plusvalenza immediatamente. Toccherà alla dirigenza e allo staff tecnico valutare la conferma in squadra o meno. Al momento, la notizia è che Stankovic tornerà di proprietà dell’Inter al termine di questa stagione.