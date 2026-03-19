Orkun Kokcu sarebbe finito nel mirino dell’Inter come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, che potrebbe lasciare Milano nella prossima estate. Il centrocampista turco, classe 2000, si trova attualmente al Besiktas in prestito dal Benfica. Secondo quanto riportato dal media turco Fotomac, la società nerazzurra avrebbe messo sul piatto addirittura un budget compreso tra 35 e 40 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista classe 2000.

Si tratta di una cifra molto importante, che confermerebbe l’interesse concreto per il talento della nazionale turca. Sempre la fonte turca sottolinea come il Beşiktaş avrebbe già rifiutato altre proposte importanti, superiori ai 30 milioni di euro. Le trattative sono comunque rimandate al termine della stagione. Solo allora si capirà se l’interesse nerazzurro si trasformerà in un’offerta concreta e se il club turco sarà disposto a privarsi di uno dei suoi migliori elementi.