CdS – Inter su Perrone, il GIOIELLO del Como che piace a Zanetti
Si scalda la pista Perrone per il centrocampo nerazzurro
L’Inter pare aver messo nel mirino Máximo Perrone, centrocampista del Como arrivato dal Manchester City, con il Corriere dello Sport che racconta un retroscena che riguarda Javier Zanetti.
Il ventitrenne argentino, che possiede anche passaporto spagnolo insieme a Da Cunha forma l’asse mediano della formazione del Como. Il giocatore è approdato sul lago nell’estate 2024 in prestito dal Manchester City, per poi essere riscattato alla fine della scorsa stagione per 13 milioni di euro, con il club inglese che ha mantenuto il 30% sulla futura rivendita.
Il nodo principale, infatti, riguarda il prezzo e la volontà del Como di cederlo visto che grazie alle prestazioni convincenti, la sua valutazione risulta almeno raddoppiata.
L’Inter deve fare attenzione anche alla concorrenza partenopea: anche il Napoli pare aver messo gli occhi sul giocatore. L’interesse è tale che “La presenza di Zanetti nella trattativa dimostra quanto l’Inter stia lavorando sull’operazione“, si legge sul Corriere.