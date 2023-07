Neanche il tempo di metabolizzare la partenza di André Onana, nuovo acquisto del Manchester United, che per l’Inter si accendono nuove voci che fanno tremare i tifosi. Dall’Argentina riferiscono di un’offerta ricchissima (60 milioni di euro all’anno di ingaggio per 4 anni) dall’Arabia Saudita per Lautaro Martinez che però, al momento, non ha aperto le porte alla Saudi Pro League. Intanto dopo il tentativo del Newcastle arrivano voci su un possibile interessamento del Manchester City di Pep Guardiola nei confronti di Barella in caso di cessione di Bernardo Silva che piace al PSG.

Stelle sotto attacco per l’Inter che però, riferisce Sport Mediaset, non ha intenzione di privarsi né del nuovo capitano né del suo vice: “Lautaro e Barella in ogni caso sono incedibili, senza possibilità di aprire trattative – sostiene Sport Mediaset –. Ma in questa estate pazza non si può escludere più nulla”.

L’opinione di Passione Inter

Per il momento siamo nel campo dei rumours. Il club saudita che ha contattato l’agente di Lautaro al momento non ha parlato con l’Inter che, dunque, registra anche la volontà del calciatore di non aprire all’offerta ricevuta. Per Barella l’interesse dei top club è ormai una non notizia. Da capire se ci saranno ulteriori sviluppi, ma dopo le varie operazioni di questa estate il muro del club interista è altissimo. Anche perché perdere uno dei due in questo momento sarebbe complicatissimo da gestire mediaticamente e non solo: a livello di leadership sarebbe difficile perdere un’altra colonna, a livello tecnico probabilmente l’argentino è quello meno sostituibile visto che l’attacco va rifondato mentre il centrocampo è più coperto.