Il programma delle amichevoli estive dell’Inter: non solo le sfide a Brozovic e Skriniar

Mercoledì l’Ad Marotta e l’allenatore Inzaghi daranno il via alla stagione dell’Inter nella conferenza stampa alla vigilia del giorno che segna l’inizio dei lavori ad Appiano Gentile. Sul mercato c’è ancora molto lavoro da fare ma il tempo stringe e i primi test estivi sono già in programma.

Per martedì 18 luglio è previsto il primo impegno che come ormai da tradizione vedrà un’Inter molto… “sperimentale” affrontare il Lugano in un allenamento congiunto ad Appiano Gentile (non abbiamo ancora informazioni sulla copertura televisiva in diretta, che potrebbe non esserci).

Prima della partenza per il Giappone potrebbe essere fissato un nuovo test, altrimenti la gara successiva è in programma il 27 luglio ad Osaka contro l’Al-Nassr, nuova squadra di Brozovic (e presto anche di Cordaz). Il 1° agosto, invece, la sfida al PSG di Skriniar a Tokyo. Al rientro dovrebbe andare in scena anche una gara contro il Salisburgo, affrontato anche lo scorso dicembre durante la sosta per il Mondiale. Prevista poi almeno un’altra gara da definire in vista della prima giornata di campionato che sarà a San Siro contro il Monza il 19 agosto.