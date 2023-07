Nonostante i buoni rapporti, tra Inter e Bayern Monaco è in corso un braccio di ferro per Yann Sommer. Le fonti non concordano sull’esistenza o meno di una clausola rescissoria nel contratto: in Germania c’è chi dice che si attiverà alla terza presenza ufficiale di Neuer, quindi non di certo a stretto giro, altri sostengono che sia scaduta, mentre il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ribadisce che con 6 milioni di euro il club nerazzurro può liberare il portiere svizzero. Situazione non del tutto chiara.

Di sicuro però gli uomini mercato interisti stanno accelerando per arrivare ad un punto d’incontro con i bavaresi. Sempre Di Marzio spiega che anche in queste ore sono in corso i contatti tra le società, con l’Inter che proporrebbe circa 4 milioni di euro per il cartellino del classe ’88 con cui vorrebbero coprire il buco lasciato dalla partenza di André Onana e portarlo sull’aereo che tra due giorni partirà per la tournée in Giappone. Anche se – come riporta Sky Sport – filtra un certo pessimismo sul fatto che la trattativa possa chiudersi prima che l’Inter parta per l’Asia. Nel frattempo il Bayern, che ha riavuto indietro Nubel dal Monaco dopo il prestito, sta lentamente mollando la costosa pista Mamardashvili per il nuovo portiere titolare, ma secondo Kicker sarebbero sulle tracce di Oliver Baumann dell’Hoffenheim e Yassine Bounou del Siviglia. Un’accelerata dei tedeschi su uno di questi nomi potrebbe essere l’ultimo impulso per spingere alla fumata bianca con l’Inter per Sommer.

L’opinione di Passione Inter

Una volta ceduto Onana il tempo corre per mettere a disposizione di Inzaghi il nuovo portiere prima possibile: i meccanismi con la difesa vanno oliati. Occhio anche alla coincidenza per cui il Bayern Monaco sarà in Giappone negli stessi giorni dell’Inter, per cui la trattativa potrebbe completarsi anche in Estremo Oriente.