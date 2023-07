UFFICIALE – Dove vedere le amichevoli dell’Inter in tv e streaming

Ad Appiano Gentile sono iniziati i lavori e si respira aria di nuova stagione, con tanto di primi test amichevoli ormai alle porte. L’Inter sul proprio sito ufficiale ha annunciato che tutte le amichevoli di luglio e agosto della squadra di Simone Inzaghi saranno trasmesse in diretta da Sky e in streaming da DAZN e Now TV. Le prime due sfide già annunciate sono quelle con l’Al-Nassr e il PSG che si giocheranno rispettivamente il 27 luglio e il 1° agosto durante la tournée in Giappone. A seguire, il 9 agosto (non ancora ufficiale) la sfida al Salisburgo e poi un’ultima amichevole prima del via al campionato. Non è ancora definito se nel pacchetto amichevoli rientreranno anche gli allenamenti congiunti che si svolgeranno la prossima settimana (martedì 18 col Lugano e venerdì 21 contro un’altra squadra) ad Appiano Gentile.