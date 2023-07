C’è una sola grande protagonista in questa sessione di mercato: l’Arabia Saudita. L’Al-Nassr, ad esempio, ha già fatto spesa in casa Inter, con l’acquisto di Brozovic. Anche Correa potrebbe diventare un obiettivo saudita. Ora, gli arabi siano intenzionati a fare sul serio per Lautaro Martinez.

La clamorosa indiscrezione arriva dall’Argentina. Il giornalista Cesar Luis Merlo di Tyc Sports afferma che l’agente del Toro avrebbe tra le mani una proposta di contratto di un club saudita da 4 anni, a 60 milioni di euro all’anno. Questo club, però, non avrebbe ancora parlato con l’Inter, dal momento che Lautaro non avrebbe dato il via libera all’operazione, almeno per il momento.

L’opinione di Passione Inter

L’Arabia Saudita vuole fare sul serio, è evidente. E, per quanto l’ipotesi di un addio di Lautaro Martinez rimane fantascientifica (il Toro è appena diventato capitano dell’Inter), la proposta di contratto per l’argentino lascia quantomeno sbalorditi. Si tratterebbe di un contratto con un guadagno totale per il giocatore di quasi 250 milioni. Numeri da far girare la testa.