Non si sblocca la trattativa per Yann Sommer e, al contrario, il Bayern Monaco sembra fare maggiore resistenza in queste ultime ore. L’Inter, dal canto suo, avrebbe fretta di chiudere la trattativa entro la fine di questa settimana, per regalare a Inzaghi un portiere per la tournée in Giappone.

Tuttavia, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, molto probabilmente non sarà così. Il Bayern Monaco vuole prima trovare un’alternativa, naufragata l’ipotesi Mamardashvili. Secondo i bavaresi, peraltro, la clausola per Sommer sarebbe scaduta, mentre per gli agenti del giocatore no. In ogni caso, l’Inter non vuole spendere 6 milioni per un portiere di quasi 35 anni.

In casa nerazzurra, allora, si iniziano a valutare le alternative per il profilo esperto. Oltre ai soliti noti Keylor Navas e Lloris, nelle ultime ore è emersa dall’Inghilterra la voce di un interessamento per David De Gea, svincolatosi dal Manchester United.

Lo spagnolo avrebbe rifiutato delle offerte dall’Arabia Saudita e sarebbe tentato dal passaggio all’Inter. In passato era inarrivabile, a causa di uno stipendio da 12 milioni di euro all’anno.

L’opinione di Passione Inter

Una frenata per Sommer era ciò di cui l’Inter non aveva bisogno. A questo punto, i nerazzurri potrebbero presentarsi in Giappone con i soli Di Gennaro, Radu e Stankovic. E se il Bayer Monaco continuasse a fare muro, la pista potrebbe anche essere abbandonata del tutto. De Gea a parametro zero, allora, potrebbe essere un acquisto molto intrigante. Lo spagnolo ha grande esperienza internazionale, sebbene da qualche tempo le sue prestazioni siano un po’ in flessione.