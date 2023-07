Continua il precampionato dell‘Inter, che tra pochi giorni partirà per una tournée in Giappone. Al ritorno, però, gli impegni nerazzurri non saranno finiti: mercoledì 9 agosto la squadra di Inzaghi affronterà il RedBull Salisburgo. Lo ha annunciato il club tramite i propri profili ufficiali.

La gara contro i campioni d’Austria si giocherà alla RedBull Arena, con calcio d’inizio previsto per le ore 19. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN. L’Inter ha già affrontato il Salisburgo durante la pausa estiva per il Mondiale in Qatar: in quel caso arrivò una vittoria per 4-0.