Proseguono le trattative dell’Inter per un attaccante. Dopo diverse voci su un possibile arrivo di Alvaro Morata, nelle ultime ore avrebbe ripreso quota con forza il nome di Folarin Balogun, che per la dirigenza nerazzurra rappresenterebbe l’investimento migliore.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, l’Inter riterrebbe il giocatore dell’Arsenal l’investimento perfetto: l’attaccante del presente, ma anche del futuro. Per questo motivo, i nerazzurri sarebbero disposti anche a una spesa più cospicua rispetto a quella prevista per Lukaku.

Le altre operazioni, pertanto, sono per ora lasciate in secondo piano, come ad esempio quella per Morata che, come sottolineato dal Corriere dello Sport e da Tuttosport, sarebbe l’opzione preferita di Inzaghi. Ausilio e Baccin, però, vogliono Balogun, e avrebbero anche il gradimento del giocatore.

L’opinione di Passione Inter

Balogun sarebbe un acquisto coerente con la linea, presentata da Marotta, di ringiovanimento della rosa. Il potenziale dello statunitense è enorme e potrebbe valere il rischio di un investimento molto alto. D’altra parte è comprensibile la volontà di Inzaghi: il tecnico piacentino è chiamato a lottare per lo Scudetto e un giocatore come Morata potrebbe dare maggiori garanzie nell’immediato.