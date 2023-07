SI – L’Inter non molla Samardzic a centrocampo: piace ai dirigenti

L’acquisto di un centrocampista non è la priorità attuale dell’Inter, che però non sembra intenzionata a mollare la pista che porta a Lazar Samardzic dell’Udinese, ritenuto il profilo ideale per completare la mediana di Simone Inzaghi.

Lo riferisce Sportitalia, che conferma la volontà dell’Inter di voler mettere a segno un altro colpo oltre a Frattesi. Il calciatore della Nazionale serba piace molto alla dirigenza nerazzurra, che sembra disposta ad andare fino in fondo per portarlo all’Inter.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha bisogno di un altro centrocampista per completare il proprio reparto, lo ha fatto capire anche Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione della stagione. Samardzic sarebbe un innesto molto interessante, vista anche la giovane età (è un classe 2002). Tuttavia, è chiaro come ora l’Inter abbia altre trattative da completare il prima possibile.