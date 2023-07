Mercato – Il Wolfsburg insiste per Gosens: manca l’offerta giusta

Il futuro di Robin Gosens è ancora tutto da scrivere. Il tedesco sembra intenzionato a rimanere all’Inter, ma i nerazzurri sono pronti a cederlo nel caso arrivasse l’offerta giusta. Su di lui c’è ancora l’interesse del Wolfsburg.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sembra ancora essere arrivata una proposta in grado di convincere la dirigenza interista. Gosens può partire, ma solo a determinate condizioni: servono almeno 18 milioni di euro e la cessione dell’esterno deve essere a titolo definitivo.

Il Wolfsburg, invece, avrebbe presentato sin ora solo richieste di prestito, senza l’obbligo di riscatto. A queste condizioni l’Inter non è disposta a cedere il giocatore, che rimarrebbe, pertanto, a disposizione di Inzaghi.

L’opinione di Passione Inter

Se l’Inter riuscisse a incassare la cifra prefissata per Gosens, potrebbe poi reinvestire questi soldi sul mercato. Carlos Augusto sarebbe il sostituto e parte del denaro potrebbe essere dirottato su altri colpi. D’altra parte, il tedesco rappresenta già un opzione valida dietro a Dimarco e, per questo motivo, non c’è alcun motivo per svenderlo.