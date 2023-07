Mentre l’Inter continua a lavorare su Sommer, non si spegne l’interesse per Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk. Tra i due club c’è ancora distanza, ma i nerazzurri sono fiduciosi sulla buona riuscita della trattativa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il portiere ucraino avrebbe rifiutato altre offerte. In particolare, un club arabo avrebbe provato a convincerlo, ma lui sembra disposto ad ascoltare solo l’Inter. I nerazzurri, dal canto loro, non vogliono andare oltre i 10 milioni di euro, mentre lo Shakhtar ne chiede almeno il doppio.

L’opinione di Passione Inter

Il budget di mercato dell’Inter è concentrato quasi esclusivamente sull’attaccante e, soprattutto, i nerazzurri sanno di poter abbassare il prezzo di Trubin per due motivi: il già citato interesse del giocatore e il suo contratto in scadenza nel 2024. Viste le condizioni attuali, è difficile pensare a una soluzione della trattativa in tempi brevi.