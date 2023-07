UFFICIALE – Onana, addio Inter: è del Manchester United

La telenovela si è chiusa, ora è ufficiale. Il Manchester United ha comunicato l’acquisto di André Onana dall’Inter. Il portiere camerunese ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione. Al club nerazzurro secondo indiscrezioni andranno circa 52,5 milioni di euro più di 5 di bonus.

“Dopo una stagione e due trofei conquistati, l’Inter e André Onana si salutano. Arrivato nell’estate del 2022, l’estremo difensore camerunese è stato uno dei protagonisti di un’annata nerazzurra intensa ed emozionante. Una stagione in cui Onana ha dimostrato di essere una parte importante del gruppo che ha vinto la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e che è arrivato con una grande cavalcata fino ad Istanbul. In nerazzurro ha collezionato 41 presenze. A Onana vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, André” il saluto dell’Inter per Onana.