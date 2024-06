Il Bayern Monaco fa piazza pulita: le occasioni per l’Inter

Aria di rivoluzione in casa Bayern Monaco, con il nuovo allenatore Vincent Kompany pronto a liberarsi di molti giocatori attualmente presenti in rosa. Una lista molto lunga di giocatori anche molto importanti, che potrebbero fare gol a molti club europei. Compresa l’Inter.

Come riporta SportMediaset, la lista di calciatori che verranno messi alla porta in estate comprende: Matthijs De Ligt, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry e Noussair Mazraoui. Un gruppo di nomi che sembra già fare gol a molti club di Premier League.

In chiave nerazzurra, i profili più intriganti e raggiungibili sembrano essere quelli di Mazraoui, possibile sostituto del partente Dumfries e già accostato in passato all’Inter, e De Ligt, che già conosce il campionato italiano e che potrebbe rappresentare l’investimento importante per la difesa. Tuttavia, va detto come l’ingaggio molto pesante dell’olandese potrebbe essere un grosso ostacolo.