Breve, ma intensa. Si può definire così l’avventura di Raoul Bellanova all’Inter, la squadra di cui è sempre stato tifoso. Il laterale dell’Italia Under 21 adesso è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino.

Di seguito l’annuncio del club granata:

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Cagliari Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raoul Bellanova“.

Il classe 2000, che in quest’ultima stagione ha disputato 22 presenze e fornito 1 assist, ha salutato il popolo nerazzurro in una storia di Instragram, in cui ha anche parzialmente accennato uno dei motivi del suo addio e mostrato un suo vecchio post di Facebook del 2012 che dimostra la sua fede nerazzurra. Ecco il contenuto integrale:

“Grazie per questo anno straordinario ricco di emozioni. In questa grande famiglia fatta di campioni ho imparato tanto ed il supporto dei tifosi mi ha aiutato ad affrontar i momenti difficili. Queste scelte sono difficili… Ma ora per me è il momento di crescere ancora e di spiccare il volo. Forza Inter“.