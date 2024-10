Bernabé strega l’Inter: perché è il calciatore che serve ad Inzaghi

A confermare quanto di buono già fatto vedere in questa stagione, Adrian Bernabé ieri sera ha disputato una prestazione da grandissimo calciatore sul campo della Juventus. Il centrocampista spagnolo ha giocato una partita totale, dando geometrie al Parma in fase di possesso senza trascurare il grande lavoro svolto in interdizione.

Non è un caso se Bernabé è uno dei profili che l’Inter osserva ormai da anni. Soprattutto in questo momento, in cui Simone Inzaghi si ritrova senza Calhanoglu e Asllani in mezzo al campo, la qualità dello spagnolo avrebbe fatto comodo ai nerazzurri. Proprio l’ex Manchester City è nella lista degli obiettivi di Ausilio e Marotta anche per la prossima estate.

Nonostante le opportunità concesse, Asllani da quando è sbarcato all’Inter non ha mai davvero convinto nel ruolo di vice Calhanoglu. Se quest’anno le cose non dovessero cambiare, a fine stagione l’albanese potrebbe davvero salutare. A quel punto, per il club di Viale della Liberazione sarebbe ancor più semplice far partire l’assalto a Bernabé.

A spiegare perfettamente quanto il calciatore del Parma sarebbe utile per la mediana dell’Inter sono i numeri. Bernabé è infatti il secondo centrocampista in Serie A per passaggi chiave, il primo del campionato per duelli vinti. Nella formazione emiliana è anche il primo per tackle e il secondo per occasioni create in attacco.

Questi dati sottolineano soprattutto un aspetto: Bernabé non è solo qualità, ma anche in fase di non possesso è un centrocampista che sa farsi rispettare. Le due caratteristiche che l’Inter ricerca nel proprio play e che hanno reso Calhanoglu negli ultimi anni tra i migliori interpreti nel ruolo. E chissà che non possa essere proprio un addio del centrocampista turco, già al centro di interessi di mercato la scorsa estate, a spalancare tra qualche mese al classe 2001 le porte di Appiano Gentile…