Zanetti: “Pallone d’oro? Ci aspettavamo di più per Lautaro”

Ospite della conferenza stampa dell’evento “Sport Movies & Tv 2024”, Javier Zanetti ha parlato con i giornalisti al termine della stessa. Il vice-presidente dell’Inter ha parlato del rendimento dell’Inter e della corsa Scudetto, soffermandosi anche sulla posizione di Lautaro Martinez nella classifica del Pallone d’oro.

Queste le sue parole, raccolte da calciomercato.it:

EMPOLI – “Con l’Empoli risposta dopo la Juve? Sono sempre partite difficili, poi in questo periodo abbiamo tante gare ravvicinate da giocare. Era un’altra gara da vincere e dovevamo dare una risposta importante dopo la partita contro la Juve. Continuano a pensare di essere una squadra competitiva, cercando di dare sempre il massimo”.

CORSA SCUDETTO – “Napoli rivale più pericoloso? Conosco benissimo come lavora Antonio Conte, stanno facendo molto bene. Ma anche noi ci saremo: sono sempre partite combattute e importanti, entrambe le squadre hanno grandi giocatori. Noi vogliamo competere fino alla fine per il campionato”.

CHAMPIONS E GOL SUBITI – “L’Inter può competere per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni che affronta. Differenza gol subiti tra campionato e coppa? Su questo aspetto stiamo lavorando, i giocatori sono consapevoli che devono migliorare e stanno lavorando tutti giorni affinché questo non accada più”.

PALLONE D’ORO – “Credo che tutti ci aspettavamo una posizione migliore per Lautaro. Questi premi sono però così, lui deve stare tranquillo perché ha tutto il riconoscimento possibile dall’Inter e dalla nazionale argentina, visto tutto quello che ha fatto e che ha vinto. Noi all’Inter gli vogliamo molto bene e siamo sempre al suo fianco”.