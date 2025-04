L’Inter deve decidere il destino di Bisseck: cosa si prospetta

Nel corso della prossima sessione estiva di mercato potrebbero esserci delle grandi novità nella rosa dell’Inter perché servirà abbassare l’età media della squadra come desiderato da Oaktree pur senza perdere in competitività per permettere ad Inzaghi di guidare la squadra ancora verso altri successi.

In tal senso fanno un po’ specie le ultime voci di mercato che vedono l’Inter in procinto di trattenere sia Acerbi che De Vrij ma anche pronta a muoversi in entrata con un nuovo innesto giovane dalla Serie A. In questo scenario, dipinto oggi dal Corriere dello Sport, potrebbe non esserci posto per Yann Aurel Bisseck.

“Un profilo del genere sarebbe utile anche per coprire l’eventuale addio di Bisseck. Già si vocifera di offerte monstre in arrivo per il tedesco e l’Inter dovrà decidere”, scrive oggi il quotidiano romano. Il difensore tedesco è migliorato tanto quest’anno ed è il più giovane nel reparto arretrato ma la società dovrà scegliere se accettare eventuali offerte alte.