Nico Paz e Luis Henrique: come l’Inter intende dividere il budget

Da ormai parecchio tempo si parla di due importanti obiettivi per l’Inter del futuro, ovvero due giovani talenti sudamericani che si sono messi in grande mostra nelle loro attuali squadre e per questo sono entrati nel mirino dei nerazzurri. Il primo è l’argentino Nico Paz mentre il secondo è il brasiliano Luis Henrique. Grazie ai super incassi dalla Champions League, c’è margine per investire.

Su questi due profili è tornato oggi a trattare il Corriere dello Sport che analizza quali possono essere i principali ostacoli nella buona riuscita di queste operazioni per l’Inter. Nico Paz piace molto a Zanetti e al resto della dirigenza nerazzurra ma c’è da convincere il Como e il Real Madrid, visto che nessuna delle due vuole perderne il controllo a meno di offerte chock.

Per Luis Henrique invece l’Inter vuol farlo diventare l’alternativa a Dumfries sulla corsia destra nella prossima stagione. Ad oggi rimane però distanza con il Marsiglia per circa 10 milioni di euro visto che la richiesta dei francesi è di poco sopra ai 30 milioni: si tratterà ancora ma il giocatore ha già accettato la destinazione nerazzurra.