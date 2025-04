Cassano ci riprova: “Lobotka fenomeno, è meglio di Barella”

Nell’ultima puntata di Viva El Futbol, l’ex attaccante nerazzurro Antonio Cassano torna a parlare di Inter e lo fa di nuovo in maniera poco lusinghiera. Prima attacca il presidente Marotta con queste parole: “Marotta non capisce di calcio, io lo conosco. Il fenomeno è Ausilio che non parla e fa tanti acquisti. Due anni fa Marotta voleva mandar via Inzaghi, poi ha fatto la finale ed è cambiato tutto”.

Commentando poi il passaggio del turno dei nerazzurri contro il Bayern, Fantantonio spiega: “Per me nel calcio bisogna essere coraggiosi e avere la palla per creare tante occasioni. Nell’Inter queste cose non ci sono. La squadra del 2010 vinceva 10-0 contro questa. Era proprio molto più forte, senza se e senza ma. Ma non solo negli undici titolari anche nelle riserve. C’era qualità e alcuni che erano i migliori nei loro ruoli”.

Infine, Cassano torna a pungere sia Barella che Bastoni con queste opinioni dure: “Bastoni e Barella per me non sono quelli che fanno passare. Da attaccante preferisco incontrare Bastoni a Materazzi perché non sa difendere e marcare. Anche Barella, lo vogliono far passare come un giocatore eccelso ma io non lo vedo. Se devo paragonarlo a Stankovic, dico fermiamoci e non scherziamo. In Italia abbiamo un fenomeno che è Lobotka, molto meglio di Barella e di un altro livello”.