Bastoni risponde a Cassano: “Sono migliorato, errori anche di altri”

In seguito al grandioso passaggio di turno contro il Bayern Monaco, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni che ha trattato diversi temi sulla sua crescita personale e anche della squadra rispondendo anche alle critiche che gli vengono costantemente mosse.

In primis il centrale nerazzurro parla del sogno Triplete: “Potenzialmente, potremmo arrivare secondi in tutte e tre le competizioni. Una stagione a queste altezze non può essere considerata deludente, anche guardando alle squadre che hanno speso tantissimo. Senza coppe, però, lo ammetto, un po’ di amaro in bocca rimarrebbe”.

Poi Bastoni parla anche del duello con il Napoli per lo Scudetto: “La nostra forza è guardare in casa nostra, anche quando ci massacravano tutti da fuori. Vogliamo prenderci questo scudetto, ma sappiamo che il Napoli lotterà con noi fino alla fine e non possiamo perdere punti per strada”.

Sulla Champions il numero 95 dell’Inter afferma: “Le nostre carriere non sono infinite e chissà quante altre volte ci ricapiterà di giocare una semifinale di Champions. È un’occasione che va colta, vogliamo rivivere le emozioni di Istanbul, però stavolta stando dall’altro lato…Faremo di tutto perché questo si avveri. Barcellona? Ha un’identità precisa, magari concede qualcosa, ma contro di loro dobbiamo difendere da squadra. Abbiamo affrontato già grandi esterni d’attacco”.

Infine, il centrale nerazzurro risponde a chi lo critica, come Cassano, riguardo le sue doti difensive: “Questo è un giudizio molto italiano, qui c’è molta invidia, specialmente quando si parla di giocatori ‘nostri’. Poi io guardo tantissime partite estere e noto che tanti definiti dei mostri in marcatura fanno più errori di me. Il discorso poteva essere giusto due o tre anni fa, quando certe mie lacune erano evidenti, però ci ho lavorato e sono migliorato: oggi quella definizione non mi appartiene più…”.