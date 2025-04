Inter in semifinale di Champions: ecco quante volte ha superato il turno

La grande festa dei tifosi dell’Inter per aver eliminato il Bayern Monaco e per essere riusciti ad ottenere un posto in semifinale di Champions League, dove affronterà il Barcellona, è ormai pronta a concludersi per tornare con la mente alla Serie A e alla Coppa Italia che si giocheranno nei prossimi giorni.

Questa doppia sfida che l’Inter disputerà contro il Barcellona sarà però solo la decima occasione che i nerazzurri hanno avuto in tutta la loro storia per giocare una semifinale di Champions League o Coppa dei Campioni. Quante volte la Beneamata è riuscita ad ottenere il pass per la finale e quante volte invece è uscita in questo penultimo atto?

Osservando i precedenti dell’Inter nelle semifinali di questa competizione, si nota come in 3 occasioni sia arrivata una sconfitta: la prima nel 1965/66 contro il Real Madrid, poi nel 1980/81 sempre coi Blancos e infine quella più recente e bruciante ovvero il derby col Milan del 2002/03 (nerazzurri eliminati con due pareggi ma per gol fuori casa).

Per ben sei volte invece l’Inter ha raggiunto la finale di Champions League con tre vittorie nell’ultimo atto (1964-1965-2010) e tre sconfitte: nel 1967 contro il Celtic, nel 1972 contro l’Ajax e come tutti ricorderanno due anni fa nel 2023 ad Istanbul contro il Manchester City quando in panchina c’era già Simone Inzaghi.