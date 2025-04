La data UFFICIALE di Inter-Roma: l’annuncio della Lega

Questa mattina è stato diffuso ufficialmente il programma del campionato di Serie A per quanto riguarda le giornate 34 e 35. Dopo l’approdo in semifinale di Champions League dell’Inter, in cui dovrà vedersela con il Barcellona, la Lega Serie A ha deciso di concedere ai nerazzurri un giorno in più di riposo in vista della gara di andata in Spagna.

Per questa ragione, Inter-Roma verrà disputata sabato 26 aprile alle ore 18.00, quattro giorni prima del match con il Barcellona del 30 aprile. Allo stesso tempo va ricordato che, così facendo, i nerazzurri avranno solamente tre giorni di riposo dal ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan, alla gara di campionato contro i giallorossi.

La Lega Serie A ha inoltre comunicato le date e gli orari ufficiali della 35esima giornata di campionato che vedrà l’Inter ospitare a San Siro il Verona nell’incontro di sabato 3 maggio alle 20.45. Mentre Inter-Roma sarà visibile in esclusiva solamente su Dazn, Inter-Verona verrà trasmessa sia da Dazn che da Sky.