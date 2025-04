L’Inter lo ‘scippa’ a Lotito: contatti con l’agente

Tra le priorità fissate sul prossimo mercato dell’Inter, Simone Inzaghi ha espressamente chiesto un nuovo difensore centrale. Il tecnico nerazzurro, dopo l’addio di Tomas Palacios lo scorso gennaio, è rimasto scoperto nel ruolo di vice Bastoni, nel quale ha comunque utilizzato come alternative sia Carlos Augusto che Francesco Acerbi.

Con il futuro del difensore argentino attualmente in prestito al Monza ancora tutto da scrivere, è probabile che in difesa possa effettivamente arrivare un nuovo innesto. A tal proposito, come riferito da Calciomercato.com, un calciatore che ha catturato parecchio l’attenzione del tecnico interista è Mario Gila della Lazio.

L’ex Real Madrid sta disputando una grande stagione che lo ha portato nel mirino di diverse big, tra cui gli stessi blancos che lo scorso gennaio ci avevano fatto un pensierino. L’Inter, che non è legata da un grande rapporto con il presidente Claudio Lotito, sa bene che intavolare una trattativa con i biancocelesti sarà un’impresa a dir poco ardua.

Ad agevolare l’affare, però, potrebbe essere l’agente di Gila, vale a dire Alejandro Camaño. Si tratta dello stesso procuratore di Lautaro Martinez e Hakimi che negli ultimi anni ha stretto una relazione cordiale e costante con il club nerazzurro. I dirigenti hanno chiesto a Camaño le prime informazioni sul difensore spagnolo, in attesa di una mossa ufficiale entro l’estate.