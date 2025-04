La Lega anticipa Inter-Roma: tifosi INFURIATI

Questa mattina, è stato diffuso ufficialmente dalla Lega Serie A il calendario delle giornate 34 e 35. In particolare, è stato scelto di anticipare Inter-Roma a sabato 26 aprile alle 18.00, vale a dire a meno di 72 ore di distanza dal derby di semifinale di Coppa Italia tra i nerazzurri e il Milan in programma mercoledì 23 aprile.

Una decisione che ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri, i quali hanno immediatamente riversato la loro rabbia sui social. Un calendario del genere, soprattutto in vista di un big match vero e proprio come quello contro i giallorossi, per il popolo interista rischia di compromettere la corsa scudetto punto a punto con il Napoli.

Queste le principali reazioni dei tifosi dell’Inter su X:

Bastava mettere Inter Roma alle 12.30 di domenica ma hanno voluto mettere i ragazzi del nono posto — Colo ⭐️⭐️ (@Colinterista) April 18, 2025

Inter 3 partite in 7 giorni

Bologna Milan Roma

Fa già ridere così

Poi c'è gente scioccata se dici che il Napoli è favorito April 18, 2025

L'Inter giocherà con la Roma senza sapere il risultato del Napoli…mentre contro il Verona i nerazzurri sapranno già cosa avranno fatto i partenopei — ⭐L'Inzaghiano⭐ (@ProfdaPiacenza) April 18, 2025

Inter – Roma di sabato alle 18: follia



Ancora una volta meno di 72 ore tra una gara e l’altra#MarottaLeague — riccardo fusato (@FusatoRiccardo) April 18, 2025