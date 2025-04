Intreccio di mercato Bologna-Inter: i NOMI sul tavolo

Domenica alle ore 18 – nel giorno di Pasqua – andrà in scena la sfida tra Bologna-Inter per la 33^ giornata di Serie A. Sarà una partita molto importante ai fini della classifica per entrambe le squadre visto che tutte e due si giocano obiettivi preziosissimi come lo Scudetto e il quarto posto (utile per la qualificazione in Champions League).

Come evidenzia quest’oggi il Corriere dello Sport, sarà però un’occasione utile anche per le due dirigenze per incontrarsi e discutere di calciomercato. Sono infatti diversi i nomi in ballo di cui i due club potrebbero parlare nel corso di questa domenica in cui si incontreranno allo stadio Dall’Ara per la partita di campionato.

Da diverso tempo l’Inter segue Santiago Castro, giovane attaccante 20enne che sta facendo bene con la maglia dei felsinei. Al Bologna per l’anno prossimo piace invece Francesco Pio Esposito che è esploso in Serie B con lo Spezia ma il cui cartellino appartiene ai nerazzurri. Infine, c’è il capitolo Giovanni Fabbian che gioca in rossoblù ma per il quale l’Inter vanta una recompra che deciderà se esercitare in estate.