BLITZ improvviso: vertice per la CESSIONE di Sanchez

Novità importanti in arrivo nell’attacco dell’Inter. Infatti, il futuro di Sanchez potrebbe presto essere lontano da Milano, con il suo entourage che potrebbe essere impegnato in queste ore per definire il futuro dell’attaccante cileno.

In Arabia Saudita, infatti, sta rimbalzando in queste ore la notizia di un interesse dell’Al-Ittihad per l’attaccante dell’Inter. Sanchez sarebbe stato contattato proprio dal tecnico della squadra araba, Marcelo Gallardo, che lo avrebbe invitato ad unirsi alla sua squadra già in questa finestra di mercatro

L’opinione di Passione Inter

L’addio di Sanchez a gennaio potrebbe cambiare radicalmente i piani dell’Inter per il mercato di gennaio. I dirigenti, infatti, non sembravano intenzionati a intervenire sul reparto offensivo, ma la cessione del cileno li costringerebbe a una strategia diversa.