La DOPPIA MOSSA in uscita che può portare Buchanan all’Inter

L’Inter lavora con convinzione all’acquisto di Tajon Buchanan, designato come sostituto dell’infortunato Cuadrado. Il canadese dovrebbe essere il principale rinforzo per il mercato di gennaio, ma i nerazzurri devono riuscire a soddisfare le richieste del Club Bruges.

Come scrive Tuttosport, per riuscire nell’investimento, però, i nerazzurri potrebbero aver bisogno di un paio di uscite. I nomi designati sono quelli di Sensi e Agoumé, che potrebbero garantire gli introiti necessari per portare a termine la trattativa.

I belgi, infatti, vorrebbero un prestito oneroso da 1-2 milioni di euro e la vendita di uno dei due giocatori potrebbe garantire la cifra necessaria. Il problema è rappresentato dalle tempistiche: l’Inter vorrebbe chiudere subito per Buchanan, ma la vendita di Sensi e Agoumé non sarà immediata. Pertanto, la dirigenza spera di convincere Zhang ad anticipare l’acquisto, per poi rientrare nei costi successivamente.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter non ha grandi risorse economiche per il mercato di gennaio. Tant’è che l’investimento per Buchanan vorrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto, proprio per limitare l’esborso in questa fase. La vendita di Sensi e Agoumé, allora, potrebbe essere utile a garantire un minimo guadagno immediato al Bruges.