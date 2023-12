Mkhitaryan è ASSATANATO: i voti dei giornali alla sua partita

L’Inter reagisce alla sconfitta in Coppa Italia e batte il Lecce 2-0, confermandosi solidamente in vetta al campionato di Serie A. A brillare, oltre a Bisseck e Barella, autori del gol, è stato il solito instancabile Mkhitaryan, tornato ad altissimi livelli.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, l’armeno aveva trascorso un “periodo sottotono”, ma ieri è tornato protagonista con tantissime cose utili, con e senza palla. Al tiro non sarà stata la serata perdetta, ma Mkhitaryan di fatto si è caricato “sulle spalle tutto il centrocampo nerazzurro”, come scrive il Corriere dello Sport.

Una prestazione da “assatantato”, come viene descritta da Tuttosport, che testimonia ancora una volta perché Inzaghi rinunci difficilmente a un giocatore come lui.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7.5 – “Calato Calha, è cresciuto lui che aveva trascorso un periodo sottotono. Staffetta creativa. Assist per Arna e molte altre cose utili, con e senza palla. Al fianco di Barella”.

Corriere dello Sport 7 – “Quando va al tiro la mira non è delle migliori, ma di fatto si carica sulle spalle tutto il centrocampo nerazzurro e lo tiene in piedi. ”.

Tuttosport 6.5 – “C’è un motivo per cui il demone appena può lo tiene sempre in campo: è assatanato, sta dappertutto e gli manca solo la conclusione giusta per battere Falcone”.

Passione Inter 7 – “I suoi movimenti nello spazio sono sempre decisivi, sia che serva per smarcare i compagni davanti alla porta o per arrivare alla conclusione. Gli manca solo la gioia personale per coronare un’altra prestazione sontuosa”.