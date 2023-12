Inter-Buchanan: timore per la concorrenza, ma c’è una GARANZIA

Tajon Buchanan sembra essere il profilo scelto dall’Inter per rinforzare la fascia destra dopo l’infortunio di Cuadrado. I nerazzurri sono al lavoro per completare le trattative con il Club Bruges in tempi relativamente brevi.

Anche perché, come ricorda il Corriere dello Sport, il timore principale della dirigenza interista sarebbe un possibile inserimento del Manchester City, la cui disponibilità economica superiore metterebbe i nerazzurri fuori dai giochi.

Tuttavia, Tuttosport sottolinea come l’Inter conti molto sulla volontà del giocatore, che avrebbe già dato la disponibilità al trasferimento. Un desiderio che il Club Bruges non sembra poter contenere e che, insieme al contratto in scadenza nel 2025, potrebbe ridurre la distanza tra le richieste dei belgi da almeno 12 milioni di euro e l’offerta interista da 8 milioni.

La rottura con il Bruges è ormai evidente, tanto che il canadese ha saltato 5 delle ultime 7 partite e ieri sarebbe finito in tribuna, proprio perché distratto dalle voci di mercato.

L’opinione di Passione Inter

La volontà dell’Inter di intervenire sulla fascia destra è evidente ed è ormai stata confermata dai dirigenti nerazzurri e dallo stesso Inzaghi. In questo senso, Buchanan sembra essere l’unico profilo sul quale la dirigenza sta lavorando con insistenza.