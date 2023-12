Rinnovo in STALLO: il futuro di Dumfries è a RISCHIO?

Denzel Dumfries è stato uno dei giocatori più importanti dell’Inter in questa prima parte di stagione, prima di incappare in un infortunio che lo sta tenendo fuori da diverse settimane. Al centro dell’attenzione, però, c’è soprattutto il suo rinnovo di contratto.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, le trattative per il prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2025, si sarebbero complicate e questo potrebbe gettare delle serie ombre sul suo futuro in maglia nerazzurra.

Infatti, in caso di mancato accordo, un suo addio in estate sarebbe quasi necessario, dal momento che l’Inter vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero. Non a caso, sempre secondo il quotidiano romano, i nerazzurri starebbero provando a prendere Buchanan, individuato nel futuro come possibile sostituto proprio dell’olandese.

L’opinione di Passione Inter

L’investimento per Buchanan non sarebbe da sottovalutare, vista anche la poca disponibilità economica dell’Inter. Per questo motivo, il ruolo del canadese potrebbe essere qualcosa in più rispetto alla semplice alternativa all’infortunato Cuadrado. Da capire, allora, quali sviluppi avranno le trattative tra l’entourage di Dumfries e la dirigenza nerazzurra.