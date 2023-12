Il Natale è ormai arrivato e l’Inter sembra intenzionata a farsi un bel regalo, anche se arriverà con qualche giorno di ritardo. I nerazzurri, infatti, sembrano intenzionati a chiudere in fretta l’acquisto di un nuovo giocatore, da portare a Milano già all’inizio di gennaio.

Lo rivela il Corriere dello Sport, che parla della trattativa per Tajon Buchanan del Club Bruges, sottolineando come i nerazzurri vogliano chiudere in fretta la trattativa. L’obiettivo è metterlo a disposizione di Inzaghi già per la prima gara dele 2024, contro il Verona, il 6 gennaio, o al massimo per la sfida successiva contro il Monza.

Marotta e Ausilio non vogliono perdere tempo e sono pronti all’accelerata decisiva, sebbene permanga ancora un po’ di distanza con il club belga: l’Inter offre 8 milioni, mentre il Bruges non vuole scendere sotto a 12, con la volontà, in caso di prestito, di incassare subito qualcosa. Da capire, allora, quale formula potrebbe portare all’intesa.

L’opinione di Passione Inter

Marotta non ha confermato direttamente l’interesse per Buchanan, ma ha ribadito come la ricerca di un esterno destro sia la priorità. Facile, allora, tracciare il profilo del canadese come il predestinato a un prossimo futuro nerazzurro. Le risorse economiche dell’Inter, tuttavia, non sono illimitate e la soluzione più praticabile sembra il prestito con obbligo di riscatto.