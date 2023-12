Bisseck, che CRESCITA! I voti dei giornali alla sua partita

Yann Bisseck è stato uno dei grandi protagonisti di Inter-Lecce, sbloccando la gara con il suo primo gol in maglia nerazzurra, a coronare un’altra prestazione molto solida anche in fase difensiva. Una crescita importante per il tedesco, evidenziata anche dai quotidiani.

La Gazzetta dello Sport, in particolare, sottolinea come riesca a tenere a bada Banda, risultando a tempo stesso uno dei giocatori più pericolosi in fase offensiva. Una propositività in attacco, sottolineata anche dal Corriere dello Sport e da Tuttosport.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7.5 – “Deve badare agli scatti di Banda, ma alla lunga è anche il più pericoloso dei suoi in attacco. Se non impegna Falcone, colpisce la traversa e poi gonfia anche la rete”.

Corriere dello Sport 7.5 – “Attacca in continuazione e con il suo sinistro confeziona sempre palloni avvelenati. Firma nel supplementare il gol dell’1-0”.

Tuttosport 7.5 – “Al 40’ fa le prove generali prendendo una traversa di testa, 3’ festeggia il primo gol in nerazzurro. In difesa attentissimo su Banda”.

Passione Inter 7 – “Qualche leggerezza iniziale, ma poi cresce mostrando grande personalità e ottimo posizionamento. Colpisce una traversa clamorosa in acrobazia, ma poi trova il suo primo gol nerazzurro di testa. Impeccabile anche nel secondo tempo”.