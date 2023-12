L’Inter FISSA il calendario dei rinnovi: pronte TRE ufficialità

L’Inter è al lavoro per blindare il futuro della propria rosa con alcuni rinnovi di contratto molto importanti. Prima della gara con il Lecce, Marotta ha ribadito che non c’è fretta per arrivare alla firma, ma più di una trattativa sembra ormai essere al traguardo.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, infatti, già la prossima settimana dovrebbe arrivare l’annuncio del prolungamento di contratto di Mkhitaryan e Dimarco, mentre quello di Lautaro Martinez dovrebbe arrivare a inizio 2024.

Tutto fatto anche per Darmian, che, secondo Fabrizio Romano, dovrebbe presto mettere la firma sul suo nuovo contratto fino al 2025 con la maglia dell’Inter.