Ecco perché il Bologna non vuole fare sconti per Arnautovic

Marko Arnautovic non ha dubbi sul suo futuro: vuole giocare nell’Inter. A 34 anni, l’austriaco è alla ricerca di un’ultima opportunità in una big e, ieri, ha comunicato questo suo desiderio a Thiago Motta, allenatore del Bologna. Tuttavia, i rossoblù non sembrano intenzionati a fare passi incontro ai nerazzurri.

Secondo il Corriere dello Sport, la società emiliana non vedrebbe alcun motivo per aiutare l’Inter in questo momento, infilandosi lei a sua volta in una situazione di difficoltà, ritrovandosi senza attaccante a 20 giorni dalla fine del mercato.

Ecco perché il Bologna avrebbe chiesto all’Inter circa 20 milioni di euro per lasciare partire l’attaccante. Si tratta di una cifra provocatoria, chiaramente, che serve a ribadire la posizione dei felsinei: Arnautovic può essere ceduto solo per un’offerta folle.

La speranza dei rossoblù, allora, è proprio legata alla speranza che l’Inter non commetta questa “follia”. L’Inter, dal canto suo, dovrà trovare un modo per fare breccia nell’impenetrabile muro rossoblù. Magari con un’offerta che comprenda anche l’inserimento di calciatore.

L’opinione di Passione Inter

La posizione del Bologna è legittima, ma è chiaro che la richiesta per Arnautovic sia spropositata: una valutazione a due cifre richiederebbe un investimento già molto alto per un giocatore che va per i 35 anni e che l’anno scorso ha avuto diversi problemi fisici. A queste cifre, l’operazione non sembra essere allettante per l’Inter.